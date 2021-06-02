Netflix исправил перевод слова «бандеровец» в фильме «Брат-2». Фото: кадр из фильма

Известный американский стриминговый сервис Netflix после многочисленной критики в своей адрес все-таки исправил перевод слова «бандеровец» в российском фильме «Брат-2». Об этом в среду, 2 июня, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook украинский депутат Александра Устинова.

Дискуссия разгорелась после того, как в англоязычных субтитрах к киноленте слово «бандеровец» заменили на «украинский нацистский коллаборационист»* (Ukrainian Nazi collaborator). После этого украинский депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин заявил, что «это всколыхнуло украинских патриотов».

- Исправить неточность перевода получалось благодаря украинцу, который работает программистом в американской компании, - рассказала Александра Устинова.

Как писал сайт kp.ru, накануне компания Netflix купила права на фильмы «Брат» и «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова. До этого сервис показывал только новые российские картины.

* В 2014 году Верховный суд признал украинские праворадикальные организации "Правый сектор*" и УНА-УНСО* экстремистскими и запретил их деятельность в России.