Всероссийский выпускной в вузах пройдет в смешанном формате 10 июля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство науки и высшего образования России намерено провести всероссийский выпускной 10 июля текущего 2021 года в смешанном формате. Об этом в среду, 2 июня, заявила заместитель главы ведомства Елена Дружинина в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

- В середине июля у нас будет смешанный формат всероссийского студенческого выпускного, - сообщила она в ходе беседы с журналистами.

Напомним, до это глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов выразил надежду, что выпускные в школах России пройдут в очном формате. При этом министр подчеркнул, что все будет зависеть от эпидемической обстановки на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в настоящее время Минобрнауки прорабатывает возможность для студентов при переводе из одного высшего учебного заведение в другое сохранять за собой бюджетное место.