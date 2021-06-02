Nord Stream 2 AG: строительство «Северного потока – 2» будет завершено Фото: REUTERS

Оператор строительства трубопровода «Северный поток – 2» компания Nord Stream 2 AG позитивно оценивает ход работ по реализации проекта. В среду, 2 июня, коммерческий директор организации Райнхард Онтид выразил уверенность в том, что строительство газопровода будет завершено.

- Трубопровод «Северный поток – 2» будет готов. Мы оцениваем ситуацию вокруг проекта более позитивной, чем год назад, однако необходимо наладить диалог, - подчеркнул он на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне руководитель комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что власти ФРГ со своей стороны также сделали все для успешного запуска трубопровода «Северный поток – 2». Он выразил уверенность в том, что российский газопровод будет достроен до конца.