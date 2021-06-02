Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса

Пресс-секретарь поставил под сомнение эвентуальные рассуждения на эту тему Донбасса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными эвентуальные рассуждения о дальнейшей судьбе Украины в случае гипотетического отделения Донбасса.

"Я, честно говоря, не совсем понял этот вопрос. Вряд ли такие эвентуальные рассуждения уместны. Я бы не стал их делать", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля прогнозы о судьбе Украины как государства в случае юридического отделения Донбасса.

В мае пресс-секретарь исключил поглощение Донбасса РФ. Песков подчеркнул, что Москва не планировала и не планирует никого поглощать.

Ранее Евросоюз обеспокоился возможным присоединением Донбасса к России, которое якобы готовит Москва. В документе утверждается, что организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и выдача паспортов местным жителям «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России».