Путин: я сам вакцинировался и всех граждан призываю это сделать

Владимир Путин сообщил, что сам вакцинировался и призвал россиян поступить так же Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от коронавирусной инфекции и призвал россиян поступить так же.

Российский лидер отметил, что вакцинация — "чрезвычайно важная вещь", и правительство России много раз это подчеркивало. Путин добавил, что сам пытается как-то "поддержать процесс" достижение необходимых результатов вакцинации населения.

- Я сам вакцинировался и всех граждан призываю это сделать, — сказал глава государства.

Напомним, 23 марта 2021 года Владимир Путин, как и обещал, сделал прививку от коронавируса.Прививка президента не была публичным мероприятием, как у некоторых политиков в других странах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что выбор Путиным времени для вакцинации от коронавируса "обусловлен также другими прививками, которые он своевременно делает, а врачи не рекомендуют применять их одновременно".