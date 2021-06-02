Дмитрий Козак: Отказ Киева от взаимодействия с Донбассом поставил переговоры в тупик

Нежелание Украины взаимодействовать с Донбассом поставило переговоры в тупик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что нежелание Украины взаимодействовать с представителями Донбасса поставило переговоры в Контактной группе в тупик.

Позиция Киева является основной проблемой в урегулировании конфликта, сообщил представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, эскалация конфликта на юго-востоке Украины в начале этого года была искусственной. Он также отметил, что Москва прилагает все усилия к тому, чтобы переговоры в рамках «нормандского формата» были максимально открытыми.

«Киев не устраивает одно, что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса…Это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике», – сказал Козак.

Ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к переговорам

Сайт kp.ru писал, как президент Украины Владимир Зеленский захотел «впихнуть» в «нормандский формат» Крым, Донбасс и «Северный поток – 2».