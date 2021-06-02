Белоусов: у правительства нет задачи отобрать деньги у металлургов

Андрей Белоусов заявил, что у правительства нет задачи отобрать деньги у металлургов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что у российского правительства нет задачи отобрать дополнительные доходы у металлургов.

- Нет задачи отобрать деньги у металлургов, есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что кроме госкапвложений есть программа строительства жилья, есть программа РЖД, потому что они как сообщающиеся сосуды, — сообщил Белоусов журналистам на форуме ПМЭФ.

Он отметил, что из-за повышения цен на металлопродукцию строительство Восточного полигона РЖД подорожало на 40 миллиардов рублей.

Ранее появилась информация, что глава Минпромторга России Денис Мантуров во время совещания с представителями металлургической отрасти не обсуждал вопрос о дополнительных налоговых изъятиях из российской отрасли. Также отмечается, что на совещании предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в "Росрезерв".