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Политика2 июня 2021 19:10

Правительство предложило вводить санкции против иностранцев, нарушивших права россиян

Пока законодательство предусматривает возможность применения рестрикций только против граждан США
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Кабмин предложил вводить санкции против иностранцев, нарушивших права россиян

Кабмин предложил вводить санкции против иностранцев, нарушивших права россиян

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство внесло в Государственную думу проект закона о возможности введения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, которые нарушили права россиян. Документ размещен на сайте думы.

Пока в российском законодательстве предусмотрена возможность вводить ограничения только в отношении американцев. В частности, закон позволяет вводить запрет на въезд в Россию, арест финансовых активов, а также запрет на любые сделки с недвижимостью и инвестициями.

- Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства, — гласит текст документа.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Москва при необходимости может применить силовые методы в ответ на недружественные действия других стран. По его словам, в новой редакции Стратегии национальной безопасности «подчеркивается стремление» страны «к повышению предсказуемости», а также безопасности и доверия в международной сфере, однако в ней отмечается и правомерность принятия симметричных и асимметричных мер с целью "пресечения и предотвращения недружественных действий".