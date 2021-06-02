Мурашко: вакцинация от коронавируса для посещения матчей Евро необязательна

Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса для посещения матчей Евро необязательна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции для посещения матчей Чемпионата Европы по футболу не является обязательной.

- Вакцинация не является обязательной для посещения матчей. Это рекомендация, чтобы чувствовать собственную безопасность, — сказал Мурашко.

До этого он призвал россиян, собирающихся посетить матчи Евро, привиться от инфекции. Мурашко добавил, что людям с признаками заболевания нельзя ходить на футбол, чтобы позаботиться об окружающих.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что более 18 миллионов россиян получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Он добавил, что активность населения в этом плане возросла "очень хорошо".

Напомним, на групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет в группе B, матчи которой примут Санкт-Петербург и Копенгаген. Соперниками команды Черчесова станут Бельгия (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндия, (16 июня, Санкт-Петербург) и Дания (21 июня, Копенгаген).