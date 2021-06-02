Ленинградская область ждет триллион инвестиций на ПМЭФ-2021

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко установил планку в 1 трлн инвестиций. Соглашения на такую сумму должны быть подписаны в рамках ПМЭФ-2021. Об этом губернатор сообщил на пленарном заседании бизнес-форума «4-й День предпринимателей: Россия в Мекленбурге – Передней Померании».

— Мы проводим четкую политику работы с инвесторами. Они нам доверяют и приходят в регион даже в период пандемии. Наши перспективы — цифровизация, зеленая энергетика, здравоохранение, логистика и транспорт. По этим направлениям мы будем работать, — отметил Дрозденко.

По словам губернатора, цифра в 1 трлн рублей — абсолютно достижимая. На форуме запланировано подписание 26 соглашений. Крупнейшее в этом году - по проекту газохимии с Балтийским химическим комплексом. Только оно принесет 868 млрд рублей инвестиций в регион. Дрозденко подчеркнул, что все подписанные на форуме соглашения будут направлены на развитие региона и на создание новых рабочих мест.

Ленобласть открыта совершенно разным инвесторам и готова даже к сотрудничеству с Илоном Маском.

— Илон Маск вправе выбрать любой регион, если он решит выпускать автомобили Tesla в России, — заявил на пресс-подходе Дрозденко. — Мы знаем о своих преимуществах. В ленинградской области есть уникальная логистика, серьезные инженерные коммуникации, хорошая энергетика. А главное – квалифицированная рабочая сила. Если эти наши преимущества сыграют, — добро пожаловать.