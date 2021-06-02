Пресс-секретарь президента Чехии назвал планы объявить импичмент Земану "госпереворотом в зародыше"

Чешские сенаторы планируют инициировать импичмент Милоша Земана Фото: REUTERS

Пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек назвал планы объявить импичмент Милошу Земану "госпереворотом в зародыше".

Ранее появилась информация, что комитет по безопасности Сената парламента Чехии предложил инициировать процедуру импичмента президента республики Милоша Земана. Об этом рассказал его председатель Павел Фишер.

- Милош Земан, как считает комитет (по безопасности Сената), не способен выполнять обязанности главы государства, - отметил он. - Об этом предложении - освободить Земана от поста президента - на будущей неделе состоится голосование в Сенате, — сказал Фишер.

По его мнению, действия Земана противоречат чешской конституции. Также он вспомнил инцидент со взрывами в 2014 году военных складов во Врбетице. Своим заявлением о том, что причастность российских спецслужб к взрывам не доказана, Земан нанес ущерб нацбезопасности республики, считает Фишер.

Заявление прокомментировал пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

- Это уже не дискуссия, ведущаяся на академической площадке или в СМИ. Это организованная попытка государственного переворота в зародыше, — написал он у себя в Twitter.

Ранее Земан заявлял, что произошедшие взрывы в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии могли устроить, чтобы скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов. Также он назвал ошибкой включение Чехии в список недружественных России государств и отметил, что "делать недругов из бывших друзей - это ошибка".