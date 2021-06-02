В Тегеране загорелся нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперабатывающий завод загорелся в Тегеране Фото: REUTERS

На одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ.

На место инцидента отправили сотрудников скорой помощи и пожарных. Информации о пострадавших пока нет.

- Версия саботажа исключена. Пожар произошёл вследствие технической проблемы, — сообщил глава по общественным связям иранского НПЗ Шакер Хафаи.

Глава антикризисного управления Тегерана Мансур Дараджати сообщил, что топливо в трубах должно полностью сгореть, чтобы пожар был полностью потушен.

Генпрокурор города Рей Голямреза Ноуфорсати рассказал, что будет возбуждено уголовное дело. Расследование произошедшего продолжается.

Напомним, 2 июня на одном из кораблей, принадлежащих Военно-морским силам (ВМС) Ирана, во время учебной миссии в Персидском заливе вспыхнул пожар. По информации издания, корабль загорелся, когда находился неподалеку от порта Джаск, расположенного в Оманском заливе. Никто не погиб и не пострадал. Весь экипаж под пристальным наблюдением аварийно-спасательной бригады благополучно эвакуировался на берег.