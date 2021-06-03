Песков допустил возвращение к работе послов России и США после встречи Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве 16 июня послы обоих государств могут быть возвращены дипмиссии. Об этом в четверг, 3 июня, пишет газета «Известия», ссылаясь на информацию своего источника.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данную информацию.

- Может быть, а может и не быть, - сказал пресс-секретарь российского лидера в ответ на вопрос о том, может ли быть итогом переговоров Путина и Байдена возвращение послов к работе.

Источник газеты добавляет, что возвращение послов в Москву и Вашингтон было бы небольшим сигналом желания продолжать диалог между двумя государства.

Как писал сайт kp.ru, ранее Дмитрий Песков отметил, что очень важно, чтобы саммит Путина и Байдена состоялся, однако никто не собирается «стерилизовать повестку» встречи глав России и США.