Башар Асад привился от коронавируса вакциной «Спутник V» Фото: REUTERS

Сирийский президент Башар Асад прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», разработанным центром имени Гамалеи. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад в ходе беседы с журналистами.

- Да, президент привился от коронавируса. Первая партия вакцины «Спутник V» уже поставлена на территорию нашей страны. Она использовалась для вакцинирования медицинских работников и первых лиц государства. В настоящее время вакцинацию проходит население Сирии, - сообщил дипломат. Он не назвал точный объем партии российской вакцины, который был поставлен в Сирию.

Как сообщал сайт kp.ru, власти Сирии зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» и разрешили применять ее на территории государства 22 февраля текущего года.

Накануне российский президент Владимир Путин поздравил Башара Асада с переизбранием на должность президента Сирии.