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Экономика3 июня 2021 13:07

В Липецкой области построят новый производственный комплекс за тридцать миллиардов

Губернатор региона Игорь Артамонов на Петербургском международном экономическом форуме подписал соответствующее инвестсоглашение с президентом транспортного холдинга «Новотранс» Константином Гончаровым
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Игорь Артамонов, губернатор региона (слева), и Константин Гончаров, президент транспортного холдинга «Новотранс», подписали инвестсоглашение о строительстве нового предприятия. Фото: липецкаяобласть.рф

Игорь Артамонов, губернатор региона (слева), и Константин Гончаров, президент транспортного холдинга «Новотранс», подписали инвестсоглашение о строительстве нового предприятия. Фото: липецкаяобласть.рф

"Зелёная металлургия" станет основным принципом, на котором построят с нуля современный завод в особой экономической зоне «Липецк». Глава области рассказал, что предприятие станет одним из самых инновационных предприятий металлургического машиностроительного комплекса «Новотранс». Оно будет выпускать по четыреста тысяч колес в год для железнодорожного транспорта. Холдинг вложит в строительство завода тридцать один миллард семьсот миллионов рублей.

«Мы приветствуем появление инвестора в регионе, который отвечает всем принципам «зелёной металлургии» и безотходного производства. Это очень важно для нас. Строительство предприятия по производству железнодорожных колёс позволит создать в Липецкой области более тысячи новых рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят более четырёх миллиардов рублей ежегодно», — прокомментировал важное событие в экономической жизни региона Игорь Артамонов.

Для изготовления продукции будет использоваться металлический лом промпредприятий региона. Таким образом, инвестор добьётся максимального сбережения экологии.

Фото: липецкаяобласть.рф

Фото: липецкаяобласть.рф