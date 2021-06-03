Турция упростила правила въезда привитых от коронавируса россиян с 1 июня 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Турции с 1 июня текущего года упростили правила въезда россиян на территорию страны: теперь вакцинированным от коронавирусной инфекции туристам не нужно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте, а непривитые могут въехать со справкой об экспресс-тесте на антигены к инфекции. Об этом в четверг, 3 июня, сообщила авиакомпания Turkish Airlines.

- Прибывающим иностранцам, в том числе из России, необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, если они не переболели инфекцией и не привились от нее. Тест должен быть проведен не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Альтернатива – справка с отрицательным результатом экспресс-теста на антигены к коронавирусу, которые сделали не ранее чем за 48 часов до прибытия, - говорится в сообщении.

При этом привитым туристам достаточно будет только показать сертификат о полной вакцинации, которая завершилась не позднее чем за 14 дней до поездки в Турцию. Переболевшим потребуется справка об антителах после коронавируса, перенесенного в течение последнего полугода.

Представители авиакомпании сообщили также, что при въезде в Турцию пассажиров будут выборочно тестировать на наличие коронавирусной инфекции.

Как писал сайт Kp.ru, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня 2021 года включительно.