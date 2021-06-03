В Париже из-за угрозы минирования изолировали самолет из Чада

Во Франции изолировали самолет из Чада из-за угрозы минирования Фото: REUTERS

Французские власти изолировали в аэропорту Руасси - Шарль де Голль самолет авиакомпании Air France, прибывший из столицы Чада, города Нджамена. Они подозревают, что на борту авиасудна находится взрывное устройство. Об этом сообщило министерство внутренних дел Франции.

Как передает ведомство, пассажиры были эвакуированы.

- По распоряжению премьер-министра Жана Кастекса создана межведомственная кризисная группа. Ее возглавил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, — гласит текст сообщения министерства.

Ранее рейс авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку в Берлине. Как сообщало издание Deutsche Welle со ссылкой на полицию германской столицы, такое решение было принято после анонимного сообщения о бомбе на борту. Таким образом повторилась история с самолетом того же перевозчика, который приземлился в Минске.