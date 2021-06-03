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В мире3 июня 2021 20:51

Протасевич назвал имена всех координаторов протестов в Белоруссии

По словам оппозиционера, эти люди были участниками "всей информационной войны" в республике
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Роман Протасевич назвал имена всех координаторов протестов в Белоруссии

Роман Протасевич назвал имена всех координаторов протестов в Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич назвал имена тех, кто координировал протесты в Белоруссии.

По его словам, участниками "всей информационной войны" являются Степан Путило, Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, Антон Мотолько, Артем Шрайбман, Эдуард Пальчис, Дюшкевич, Богданович, Анастасия Рогатко, Виктория Пальчис, Евгений Малаховский и другие люди.

Ранее Роман Протасевич признал свою вину в призывах к беспорядкам в Белоруссии.Также он сообщил, что не имеет никакого отношения к Telegram-каналу "Черная книга", который публикует личные данный силовиков.

До этого он заявлял, что в посадке самолета в минском аэропорту виновен Даниил Богданович из окружения бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.Он рассказал, что именно с Богдановичем у него были конфликтные отношения.