Песков заявил о наличии у него двойного иммунитета к коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у него о сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу и сразу двух видов иммунитета.

- Они (антитела) стали еще выше, - сказал представитель Кремля. - У меня два вида иммунитета, включая Т-клеточный. Об этом он заявил ТАСС в перерывах на ПМЭФ.

Также Песков добавил, что в связи с этим он пока не планирует вакцинироваться от covid-19.

Ранее сообщалось, что в 2020 году у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова был диагностирован коронавирус. После перенесенной болезни у него в организме сохраняются высокие показатели по уровню антител.