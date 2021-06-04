Кремль: саммит РФ-США будет длиться столько, сколько Путин и Байден посчитают нужным

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Встреча президентов Россия и США, Владимира Путина и Джо Байдена будет длиться столько, сколько главы государств посчитают нужным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что жёстко запланированного времени саммита нет.

«Жестко запланированного времени нет», -сказал пресс-секретарь главы государства, добавив, что точное место проведение саммита уточняется.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Путин на встрече с Байденом готов дать пояснения по любой теме, в том числе по Белоруссии.

Напомним, ранее сообщалось, что главы государств в ходе встречи, которая должна состояться в Женеве 16 июня, намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Позже стало известно, что Байден собирается поднять тему прав человека.

Как писал сайт kp.ru, представитель Кремля призвал не ожидать слишком много от предстоящий встречи президентов России и США. Позже об этом заявил глава МИД РФ. Сергей Лавров.