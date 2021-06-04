Биткоин подешевел после шуточного твита Илона Маска

Илон Маск Фото: REUTERS

Самая популярная криптовалюта теряет свои позиции. В пятницу, 4 июня, курс биткоина обрушился более чем на тысячу долларов после твита главы Tesla и SpaceX Илона Маска, который в шутку сообщил о своем расставании.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance на 6 процентов по отношению и составил 36 697 долларов.

Ранее Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что в противостоянии классических денег и криптовалют он отдает предпочтение последним.

«Настоящая битва между бумажными деньгами и криптовалютами. В конечном счете я поддерживаю последние», — написал он в немного измененной цитате из песни группы Linkin Park «In the End»: «То есть в конце концов это было не важно?».

Напомним, это уже не первый раз, когда, курс биткоина теряет в цене после слов Маска. Ранее стоимость биткоина упала ниже 45 тысяч долларов, когда Маск заявил, что Tesla приостановила продажи электромобилей за биткоины.