Минэнерго: газопровод «Пакистанский поток» должен быть построен к 2025 году

Газопровод «Пакистанский поток» должен быть построен в 2025 году Фото: REUTERS

Строительство газопровода «Пакистанский поток» должно завершиться в 2025 году, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в ходе Петербургского международного экономического форума.

Как пояснил Шульгинов, реализация проекта в 2025 году возможна при условии стабильного финансирования. Министр уточнил, что, по условиям проекта, Россия отвечает за строительство трубопровода, а Пакистан предоставляет источники газа и строит терминал регазификации – преобразования природного газа из жидкого состояния в газообразное.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток» (бывший проект «Север – Юг»).

Решение о строительстве газопровода «Север-Юг» страны приняли еще в 2015 году. Газопровод должны были сдать полностью еще в 2018 году, но сроки постоянно сдвигали. Протяженность «Пакистанского потока» составит 1,1 тысяч километров.