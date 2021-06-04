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В мире4 июня 2021 14:27

Глава МИД Британии призвал привлечь к ответственности причастных к записи интервью Протасевича

Рааб призвал привлечь к ответственности лиц, причастных к записи интервью на белорусском телевидении
Ксения АНУФРИЕВА
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Рааб призвал привлечь к ответственности причастных к записи интервью Протасевича. Фото: кадр из видео

Рааб призвал привлечь к ответственности причастных к записи интервью Протасевича. Фото: кадр из видео

Глава британского министерства иностранных дел Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности лиц, причастных к записи интервью Романа Протасевича на белорусском телевидении.

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