Путин: спад в экономике из-за пандемии оказался самым большим после Второй мировой войны

Мировая экономика уже возвращается к нормальной жизни, отметил Путин [видео] Сергей ИЛЬИН/РИА Новости

Кризис мировой экономики из-за пандемии в 2020 году оказался самым серьезным со времен Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021.

Вместе с тем он отметил, что мировая экономика уже возвращается к нормальной жизни, несмотря на масштабы прошлогоднего спада. Он отметил, что мировая экономика после кризиса может вырасти максимально сильно с 1970-х годов. По мнению экспертов, рост может составить 6%, уточнил Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне в ходе ПМЭФ-2021 президент сообщил, что российская экономика выходит из кризиса, вызванного коронавирусом.

Напомним, что ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня 2021 года. Основной темой мероприятий является экономика. В пятницу, 4 июня, Путин будет очно присутствовать на сессиях форума.

Ранее президент РФ поставил перед правительством цель - совершить в российской экономике прорыв за ближайшие шесть лет.