Путин попросил проработать платную вакцинацию от коронавируса иностранцев в России

Российский президент Владимир Путин попросил до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации иностранцев в России. Об этом глава государства сказал в пятницу, 4 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

- Есть практика, когда люди из разных стран специально посещают Россию, чтобы сделать прививку. Прошу правительство до конца месяца изучить все аспекты этого вопроса и организовать условия для платной вакцинации в нашей стране, - сказал президент.