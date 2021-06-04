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Здоровье4 июня 2021 14:40

Путин попросил проработать платную вакцинацию от коронавируса иностранцев в России

Люди из разных стран посещают РФ, чтобы сделать прививку
Ксения АНУФРИЕВА
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Российский президент Владимир Путин попросил до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации иностранцев в России. Об этом глава государства сказал в пятницу, 4 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

- Есть практика, когда люди из разных стран специально посещают Россию, чтобы сделать прививку. Прошу правительство до конца месяца изучить все аспекты этого вопроса и организовать условия для платной вакцинации в нашей стране, - сказал президент.