Путин: в России появится платная вакцинация для иностранцев Фото: REUTERS

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Президент начал с глобальных рисков из-за неравномерного выхода стран из кризиса и дефицита вакцин.

- Традиционных мер для преодоления кризиса оказалось недостаточно. Ключевая роль у бюджетной политики. Понятно, что у ведущих экономик ресурсов для стимулирования больше: в развитых странах в 2020 году был 10-процентный дефицит бюджета, в развивающихся странах — 5-процентный, - рассказал Путин.

Чем богаче экономика, тем больше денег она тратит на восстановление и тем быстрее выходит из кризиса. Это хорошо, но это же и приведет к перекосам в будущем.

- В результате мировая экономика восстанавливается неравномерно. Увеличивается разрыв и внутри стран и между ними. Это приводит к рискам, - заметил президент. - Наглядный пример: борьба с эпидемией. Пока мы всех не обеспечим вакциной, опасность никуда не уйдет.

Путин рассказал, что по данным МВФ, сейчас у 16% населения планеты имеется половина всех созданных вакцин от коронавируса.

- В результате, только 10% вакцинировались. Сотни миллионов людей не имеют доступа из-за отсутствия технологий или денег у государств, - резюмировал президент.

Для распространения вакцин есть не только экономические, но и политические препятствия. Глава России привел в пример страны, которые принципиально отказываются использовать вакцины, даже, если их эффективность и безопасность была доказана. Одновременно Путин попросил россиян самих не тянуть с прививкой от коронавируса: это можно сделать комфортно и бесплатно.

- Прошу правительство, регионы и бизнес наладить вакцинацию для трудовых мигрантов. Запрос высок. Более того, распространилась практика, когда в Россию едут специально за прививкой. Прошу правительство проанализировать все вопросы, чтобы предоставить иностранцам условия для платной вакцинации, - поручил Путин.