Путин вновь призвал россиян вакцинироваться от коронавируса Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин вновь призвал жителей страны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 4 июня, глава государства подчеркнул, что в России вакцинация является комфортной, бесплатной и добровольной.

- Сегодня у каждого совершеннолетнего гражданина нашей страны есть возможность сделать прививку максимально комфортно, добровольно и бесплатно. И, пользуясь случаем, я хочу еще раз попросить наших граждан использовать эту возможность защитить себя и своих близких, - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что массовая вакцинация взрослого населения в российских региона стартовала еще 18 января текущего года. В настоящее время в России официально зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавирусной инфекции.

Как сообщал сайт kp.ru, российский президент в сегодняшнем выступлении также сообщил, что в России появится платная вакцинация для иностранцев.