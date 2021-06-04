Путин: Российская экономика и рынок труда уже приближаются к докризисным уровням

Российская экономика и рынок труда приближаются к докризисным уровням, заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021.

По словам главы государства, своевременные меры по оздоровлению рынка труда позволили России сберечь миллионы рабочих мест, избежав стремительного падения доходов населения. Вместе с тем Путин отметил, что страна по-прежнему имеет проблемы с безработицей и сокращением реальных доходов граждан, однако нет «ничего такого, что мы могли бы назвать какой-то катастрофой».

Российский лидер обратил внимание на сложности с занятостью среди молодежи в отдельных регионах. По мнению Путина, он вызваны не только пандемией коронавируса, а имеют системный характер из-за структурных проблем экономики.

Как писал сайт kp.ru, на пленарном заседании ПМЭФ-2021 президент заявил, что кризис мировой экономики из-за пандемии в 2020 году оказался самым серьезным со времен Второй мировой войны.