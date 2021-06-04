Путин назвал абсурдными запреты на закупки действенных вакцин от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назвал абсурдными политически мотивированные решения о введение запретов на закупку действенных вакцин от коронавирусной инфекции.

«Либо нет значительной помощи, где она могла бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надёжность вакцин», - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форум в пятницу, 4 июня.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего выступления российский лидер отметил, что после применения российской вакцины от коронавируса не зарегистрировано ни одного летального исхода. По его словам, получила распространения практика, когда люди из разных стран специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от COVID-19. Путин заявил о необходимости организации условий для платной вакцинации в нашей стране для инсотранцев.