Путин предложил продлить льготную ипотеку по ставке 7% до 1 июля 2022

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку на год, до 1 июля 2022 года для всех российских регионов, но по ставке семь процентов, а предельная сумма кредита будет три миллиона рублей.

«Срок действия программы истекает 1 июля 2022 года. Но она носила антикризисный, а значит временный характер. Но резко обрывать ее нельзя. Поэтому предлагаю продлить программу для всех регионов до 1 июля следующего года. Но чуть-чуть приподнимем ставку», - заявил российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, накануне двенадцать российских регионов обратились в Минстрой и Совет Федерации с просьбой продлить запущенную в апреле прошлого года программу льготной ипотеки под 6,5 процента.

В то же время кредиты под 6,5 процента вызвали и стремительный рост на новостройки, а по итогам первого квартала текущего года, общие долги россиян превысили рекордную сумму в 20,8 триллионов рублей, а долговая нагрузка составила 11,7 процент от доходов жителей страны. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала такую ситуацию тревожной и отметила риск «перегрева» ипотечного рынка, а также рост цен на жилье. По ее словам, необходимо принять меры для нормализации темпов роста ипотечного кредитования.