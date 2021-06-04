Путин: семейная льготная ипотека будет распространена на семьи с одним ребенком Фото: REUTERS

Программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил российский президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

- Хочу сказать о новом решении, направленном на повышение доступности ипотечных кредитов для семей, в которых растут дети. Напомню, у нас действует специальная мера - программа ипотеки для семей, где родился второй и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее действие, распространить на все семьи, где растут дети, даже если ребенок один, - сказал российский лидер.

Владимир Путин объяснил, что таким образом уже при рождении первого ребенка семья сможет взять ипотеку по ставке в шесть процентов, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятую ипотеку. Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга и соответствующих областей составит 12 миллионов рублей. Для остальных регионов России – шесть миллионов рублей.

Как писал сайт kp.ru, Владимир Путин сегодня также предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля следующего 2022 года, но поставке в 7 процентов. Предельная сумма кредита будет составлять три миллиона рублей.