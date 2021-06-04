Путин – об уровне жизни городов: в Москве, Татарстане и Петербурге сложились условия для развития инфраструктуры

В таких регионах, как Москва, Татарстан и Санкт-Петербург власти давно вкладывают средства в инфраструктуру, отметил Путин kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021, оценил уровень жизни в российских городах.

По словам главы государства, в таких регионах, как Москва, Тюменская область, Татарстан и Санкт-Петербург власти давно вкладывают средства в инфраструктуру для жизни людей. Он отметил, что они абсолютно ожидаемо находятся в числе лидеров рейтинга благосостояния.

«Это наши традиционные центры деловой активности, здесь давно вкладываются серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры для жизни людей», – сказал президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне в ходе ПМЭФ-2021 президент сообщил, что российская экономика выходит из кризиса, вызванного коронавирусом.

Напомним, что ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня 2021 года. Основной темой мероприятий является экономика. В пятницу, 4 июня, Путин будет очно присутствовать на сессиях форума.