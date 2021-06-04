Владимир Путин назвал чушью то, что Россию не касаются климатические проблемы Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал "чушью, мифом и откровенным передергиванием" разговоры о том, что Россию не касаются проблемы изменения климата. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава государства добавил, что в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен стать ниже, чем в странах Европы.

По мнению Владимира Путина, переход к углеродной нейтральности и зеленым технологиям не должен превращаться в механизм конкурентной борьбы и сдерживания отдельных стран.

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-саммите по климату, 22 апреля, назвал договоренности по линии ООН надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов.Он подчеркнул, что от успеха этих усилий во многом зависит судьба всей планеты, перспективы развития каждой страны, а также благополучие и качество жизни людей.