Владимир Путин призвал расширять заповедники и национальные парки в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал работать над расширением заповедников национальных парков в РФ.

Глава государства отметил, что в силу своих природных преимуществ Россия может занять одну из лидирующих позиций, но для этого необходимо нарастить эффективность использования лесов.

- А именно - наращивать площади лесовосстановлением, бороться с лесными пожарами, расширять территории нетронутой природы: заповедники, национальные парки, — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин назвал "чушью, мифом и откровенным передергиванием" разговоры о том, что Россию не касаются проблемы изменения климата.Глава государства добавил, что в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен стать ниже, чем в странах Европы. По мнению Владимира Путина, переход к углеродной нейтральности и зеленым технологиям не должен превращаться в механизм конкурентной борьбы и сдерживания отдельных стран.