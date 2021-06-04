Владимир Путин призвал крупнейшие банки России подключиться к системе быстрых платежей к 1 июля 2021 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал крупнейшие российские банки подключиться к системе быстрых платежей к 1 июля 2021 года.

Выступая на ПМЭФ, глава государства напомнил, что уже 1 сентября все системно значимые банки должны подключиться к системе быстрых платежей.

- При этом считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это в самое ближайшее время. Уже к 1 июля, — сказал российский лидер.

Также Путин предложил до конца года в полном объеме возмещать малому бизнесу комиссию за использование системы, если товар продавался физическим лицам.

Ранее в Госдуме прокомментировали идею временной отмены комиссий за банковские переводы. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что за оказание любой услуги финансовой организацией должна оказываться какая-то плата.