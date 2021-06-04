Курс рубля на 4 июня 2021: доллар опустился ниже 73

Доллар опустился ниже 73 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль 4 июня 2021 в ходе торгов на Московской бирже вырос к доллару на 0,41% – до 72, 94 рубля к закрытию предыдущей сессии, о чем свидетельствуют данные торговой площадки.

На 15.56 мск курс американской валюты составлял 72,88 рубля. Вместе с тем евро снизился к рублю на 0,16% – до 88,71 рубля. Последнее падение доллара ниже 73 рублей было 7 мая 2021 года.

Тем временем цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,65% – до 71,77 доллара за баррель, марки WTI –на 0,68% до 69,28 доллара.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин предположил, что стоимость нефти в скором времени может увеличиться до 75 долларов за баррель. Эксперт объяснил, что цена на «черное золото» уже перешагнула отметку в 70 долларов за баррель и пока что видимых предпосылок для остановки движения не наблюдается.