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Политика4 июня 2021 16:50

Путин - о темпах вакцинации в России: Заставлять не будем, но стимулировать надо

Важно разъяснить россиянам безопасность прививки, подчеркнул глава государства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин сообщил, что россиян не будут заставлять вакцинироваться от коронавируса

Владимир Путин сообщил, что россиян не будут заставлять вакцинироваться от коронавируса

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что россиян не будут заставлять вакцинироваться от коронавирусной инфекции, но стимулировать делать прививку надо.

- У нас и от гриппа не все прививаются. Ну, это такой общий настрой. Мы готовы обеспечить всех, кто хочет. Стимулировать - можно и нужно. Во многих странах тем, кто вакцинируется, уже и пиво наливают. Но надо действовать цивилизованными способами. Важно - разъяснить безопасность, нужно работать над собой, — сказал российский президент.

Ранее Владимир Путин сообщил, что сам прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции и призвал россиян тоже сделать прививки.Российский лидер отметил, что вакцинация — "чрезвычайно важная вещь", и правительство России много раз это подчеркивало. Путин добавил, что сам пытается как-то "поддержать процесс" достижение необходимых результатов вакцинации населения России.