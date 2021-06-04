Самарская область вошла в топ-10 рейтинга инвестклимата АСИ

Под руководством Дмитрия Азарова регион в рейтинге АСИ поднялся на 57 позиций. Фото: правительство Самарской области

Самарская область заняла 8-е место в рейтинге инвестклимата Агенства стратегических инициатив (АСИ). Итоговые результаты представили в пятницу, 4 июня, во время Петербургского международного экономического форума.

Свой средний индекс улучшили 40 регионов страны, в том числе, Самарская область. "Это действительно большой успех. Но дело не в рейтингах, дело в тех изменениях, которые происходят на территории Самарской области во всех сферах, и что очень важно – в сфере привлечения инвестиций. Это оценка инвесторами наших усилий", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Самарский регион четвертый год показывает положительную динамику рейтинга, поднявшись на 57 позиций.

Для улучшения места в рейтинге в регионе разрабатывают меры поддержки предпринимателей и создают условия для повышения инвестиционной привлекательности.