Новая серия YouTube-шоу «Урюк и клюква» расскажет о жизни мигрантов в России

Каждый девятый киргиз живет в России Фото: Евгения ГУСЕВА

4 июня на YouTube стала доступна очередная серия шоу «Урюк и клюква». Проект рассказывает о жизни граждан ближнего зарубежья, которые решились оставить свои дома и приехать в Россию на заработки.

Но жизнь в чужой стране – это не только работа. Здесь они строят семьи, рожают детей и даже враждуют целыми районами.

- Каждый девятый киргиз живет в России. И большинство из них — в Москве. Вы не найдете здесь ни одного района, где не было бы чего-нибудь киргизского: от поликлиник до дискотек и стендапа, - говорится в описании фильма.

Но, пожалуй, удивительнее всего функционирует киргизская диаспора. Это сердце маленького киргизского государства внутри Москвы.

Зрителям также расскажут, почему жители разных районов Киргизии соперничают между собой в столице и как удается отмечать праздники с национальным колоритом, сообщает RT.