ЕС запретил авиакомпаниям Белоруссии полеты над своим воздушным пространством

Евросоюз запретил авиакомпаниям Белоруссии полеты над своим воздушным пространством Фото: REUTERS

Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям перелеты над своим воздушным пространством. Об этом сообщил Совет ЕС.

- Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов, — гласит текст сообщения.

Ранее послы Евросоюза одобрили запрет для европейских авиационных компаний летать над территорией Белоруссии.Сообщается, что обсуждение ограничений для авиалиний были начаты в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, которые накануне совершил экстренную посадку в Минске.

Напомним, 23 мая 2021 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. После посадки был задержан находившийся в самолете создатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.