Путин заявил о непричастности российских спецслужб к посадке самолета Ryanair в Минске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он также отметил, что не хочет давать оценку этой ситуации.

- Я видел заявления руководства НАТО о том, что Россия принимало участие. Я могу сказать, что НАТО в опасности, если делают такие заявления. Люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить, - прокомментировал Путин заявление о том, что в этом якобы есть "рука Москвы".

При этом российский лидер напомнил об инциденте с посадкой самолета президента Боливии Эво Моралеса.

- Самолет главы государства принудительно посадили, и заставили выйти, обыскали. И никто об этом не вспоминает. То, что происходит в Беларуси, привлекает внимание. Это не значит, что не надо замечать. Не надо влезать во внутренние дела, - сказал Путин во время выступления на ПМЭФ.

Ранее Путин назвал "всплеском эмоций" и "очередным витком" ситуацию с посадкой в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, который 3 мая 2021 сел в Белоруссии. Летевшее из Афин в Вильнюс воздушное судно совершила экстренную посадку в столице республики из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. После посадки самолёта был арестован летевший в нём основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.