Единороссы помогут регионам реализовать программу бесплатной газификации

Программа социально газификации охватит почти два миллиона россиян. Фото: Олег ЗОЛОТО

Партия «Единая Россия» совместно с главам регионов займется реализацией закона о бесплатном подключении участков к газу. На помощь единороссов и руководителей субъектов РФ рассчитывают и в «Газпроме». Как будет организован процесс газификации, обсудили участники сессии «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста», прошедшей 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Инициатором дискуссии выступила «Единая Россия».

- Документ давно ждали люди. Он вводит понятие «единый оператор газификации», - рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. - Совместно с регионами он должен проводить весь комплекс работ, связанный со строительством инфраструктуры «последней мили» и обеспечивать техприсоединение.

По его словам, все процедуры оформления будут предельно простыми, а сроки подключения – максимально короткими. Договоры будут оформляться по принципу «одного окна». Подать заявку на подключение домовладения к газу можно будет через МФЦ либо с помощью «Госуслуг».

Программа социально газификации охватит почти два миллиона россиян. В одной только Челябинской области своей очереди на подключение к газу ждут 80 тысяч домохозяйств, сообщил губернатор региона, секретарь реготделения «Единой России» Алексей Текслер. В дополнение к закону с 1 июля в Челябинской области стартует региональная программа, предоставляющая меры поддержки по газификации социально незащищенным слоям населения.

- В ее рамках одиноко проживающим пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами и семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, будем компенсировать заведение газа непосредственно в дом и все необходимее оборудование, - отметил Алексей Текслер.

Главы регионов уверены: социальная газификация изменит экономическую ситуацию в регионах. В Мурманской области, например, у людей в платежках существенно сократятся суммы коммунальных платежей. Кроме того, по словам секретаря реготделения «Единой России», губернатора Андрея Чибиса, газификация позволит развивать перерабатывающие производства.

- Рассчитываем, что с учетом работы, которую мы ведем с Министерством энергетики, с «Газпромом», в ближайшее время будет принято окончательное решение по источникам финансирования и строительства газопровода до Мурманска, до Арктики, - рассказал Андрей Чибис.

Директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов назвал программу газификации новым партийным проектом единороссов. Она позволит внедрять в регионах цифровизацию поставок газа, его безопасное использование его в быту, а также внедрение онлайн-сервисов.

- Надеюсь на поддержку всех губернаторов и руководства партии в реализации серьезного, масштабнейшего, социально значимого и инфраструктурного проекта «Газификация регионов РФ, - отметил Сергей Густов.

По мнению председателя совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрия Бадовского, программа газификации – это по-настоящему народный проект, который ждут во многих регионах.

- Это вопрос качества жизни людей, необходимости убрать ненужные и непонятные поборы, которые бывали часто в этой сфере. Это все более чем очевидная и востребованная в регионах тема, - убежден Дмитрий Бадовский.

Напомним, «Единая Россия» стала главным инициатором законопроекта о бесплатном подключении населения к газу. Эксперты партии разработали и внесли соответствующие поправки в Госдуму. Закон был принят 1 июня одновременно во втором и в третьем чтении. Ранее единороссы направили свои предложения по газификации президенту Владимиру Путину, и глава государства поддержал их в своем Послании к Совету Федерации.