Белый дом: встреча Путина и Байдена не решит проблемы отношений РФ и США

В Белом доме считают, что встреча Путина и Байдена не решит проблемы отношений РФ и США Фото: REUTERS

Американское правительство не рассчитывает на то, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена решит проблемы отношений между двумя странами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

- Мы не ожидаем, что это будет встреча, итог которой позволит решить все вопросы или все проблемы в наших отношениях. Мы ожидаем, что это будет трудный разговор, но это возможность обсудить сферы, в которых у нас есть общие интересы, такие как ядерная безопасность и стабильность, а также затронуть темы, по которым у нас обеспокоенность, — сказала Псаки.

Она отметила, что Байден планирует обсудить на саммите "агрессивные действия" России на границе с Украиной, а также тему кибербезопасности.

Ранее Владимир Путин заявил, что не ждет прорыва в отношениях РФ И США после встречи с американским коллегой Джо Байденом. Глава государства отметил, что рассчитывает на позитивный результат переговоров, чтобы сделать возможной нормализацию отношений между двумя странами. Президент России отметил политический опыт своего американского коллеги и еще раз выразил надежду, что встреча с Джо Байденом пройдет в "позитивном ключе".