Владимир Путин ответил на вопрос японского журналиста о Курильских островах Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из Японии о Курильских островах.

- Японская позиция менялась с 1956 года, когда речь шла о двух островах. Потом мы прекратили разговоры об островах по инициативе японцев, потом возобновили. Речь снова шла о двух островах, но потом речь пошла о 4 островах, но Россия с этим не соглашалась. Здесь много тонких вопросов, и мы поставили ряд вопросов, связанных с безопасностью. Ведь есть планы ваших союзников по размещению ракетных систем на территории Японии, — ответил Путин журналисту.

Он добавил, что у России был вопрос, не окажутся ли эти системы на слишком близком расстоянии к РФ, но ответа не последовало. Путин добавил, что Москва хочет выстраивать добрососедские отношения с Японией и в стратегическом плане заинтересована в заключении мирного договора.

В апреле этого года в ходе состоявшихся военных учений на Курилах боевые расчеты C-300В4 отразили авианалёт "противника". Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).С-300В4 произвели по целям электронные пуски зенитными управляемыми ракетами и «уничтожили» авиацию противника.