Путин: Россияне смогут более свободно посещать другие страны не раньше сентября Фото: Иван ВИСЛОВ

Президент России Владимир Путин рассказал, что россияне смогут более свободно посещать другие страны примерно с сентября 2021 года.

По его мнению, к этому времени, скорее всего, уровень иммунитета к новому коронавирусу у граждан РФ будет достигать примерно 60%. Об этом глава государства заявил во время встречи с руководителями мировых информагентств на ПМЭФ.

- Что касается взаимных поездок (между странами), есть ограничения в европейских государствах, есть определенные ограничения и у нас <...> Где-то в сентябре этого года мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ, - сказал Путин.