Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин опроверг сообщения о том, что во время беседы с главой NASA Биллом Нельсоном он подтвердил готовность продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года

- Это не так. Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали. Наоборот, речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа, в состав которого входит ЦУП, и РКЦ "Прогресс" - производителя ракет космического назначения "Союз-2", - объяснил Рогозин в посте в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне Рогозин провел телефонные переговоры с новым главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Биллом Нельсоном. Это была их первая беседа. Также недавно назначенный главой NASA принял приглашение Рогозина приехать в Россию. До конца июня 2021 года запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, в том числе в рамках конференции GLEX 2021.

До этого Дмитрий Рогозин заявил, что планирует обратиться к своему коллеге, главе NASA, чтобы ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий. По его мнению, американские "борцы за санкции" должны угомониться.