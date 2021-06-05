Путин: Россия есть, была и будет, с этим придется смириться

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вашингтон должен научиться уважать интересы Москвы, чтобы отношения двух стран нормализовались. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, комментируя вопрос о том, что нужно предпринять для повышения уровня доверия РФ и США друг к другу.

«Главное, что нужно сделать, - это нужно относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. В самом широком смысле этого слова», - заявил российский лидер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, не Москва загнала российско-американские отношения «в то состояние, в котором они находятся сегодня», и Россия не предприняли ни одного шага первой «в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям», а именно США сделали множество шагов, крайне негативно отразившихся на отношениях двух стран.

Как отметил президент, США принимают действия, негативно отразившиеся на двухсторонних отношениях, только из-за самого существования Россия, однако российский лидер призвал смериться с существованием нашей страны.

«Мы что ли их вводили, санкции против США? США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет, так же, как и есть, и будут США, которые играют очень важную роль в мире», - заявил он, выразив надежду, что США начнут играть стабилизирующую роль.