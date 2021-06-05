Украина собирается внести Коломойского и Порошенко в реестр олигархов

Минюст Украины сообщил, что Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов Фото: REUTERS

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что олигарх Игорь Коломойский и бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный законопроектом «об олигархах».

Как пояснил глава ведомства, в законе указано, что, если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или народным депутатом, ты можешь оказывать влияние на политическую жизнь.

«Партнеры Коломойского официально в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно подпадает. Истерики понятны, потому что "Европейская солидарность" осознает, что их лидер тоже автоматически подпадает по всем критериям в реестр», - заявил министр в эфире телеканала «Украина»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «об олигархах», который дает право Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) принимать решение о признании олигархом и ведение в специальный реестр. Попавшим в этот список нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Одним из критериев для признания олигархом стало значительное влияние на СМИ.