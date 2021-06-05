В Москве подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московские власти подготовили меры для регулирования передвижения на электросамокатах. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, указав на большое количество аварий с участием электросамокатов.

«Аварии случаются. Что самое неприятное - случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов», - приводит его слова РИА Новости.

Как уточнил Ликсутов, предлагается определить электросамокаты в зону регулирования государственной автоинспекции.

Заммэра отметил, что электросамокат становится небезопасен для самого пользователя при использовании в городе со скоростью больше 25 км/ч. По его словам, в случае передвижения с людьми «в одной плоскости» он не должен превышать скорость движения пешеходного потока.

Ликсутов сообщил, что с основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в столице, договорились «о введении технических решений специальных зон сниженной скорости». «То есть если самокат попадает в Парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 км/ч», - пояснил он.

Напомним, ранее Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предложили ряд инициатив в части передвижения электросамокатов. В частности, было предложено оснастить такие средства передвижения номерными знаками, внести их в ПДД и ввести ограничение их скорости. Как писал сайт kp.ru, согласно данным ГИБДД, за прошлый год в России случилась 331 авария с участием самокатов. В результате погибло шесть человек и ранено 347.