Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заявления о скором полете человека на Марс являются абсолютным абсурдом. Такое мнение высказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на полях ПМЭФ-2021.

«Увлекают их рассказами о том, что скоро человечество полетит на Марс. Но люди технически посвященные понимают, что это абсолютный абсурд», - заявил глава Роскосмоса.

По его словам, лететь на Красную планету нужно в пусковое окно, которое открывается раз в два года, и тогда этот перелет может занять до девяти месяцев.

«Как запихнуть 100 человек, как шпроты в банке, без возможности двигаться в течение девяти месяцев, в космический корабль? Потом они туда прилетят. Два года ждут открытия очередного пускового окна, чтобы оттуда свалить обратно на Землю», - отметил Рогозин, заявив, что на самом деле, за этими заявлениями нет ничего, кроме хода удачного маркетолога.

Напомним, компания Илона Маска разрабатывает для полетов на Марс космический корабль Starship. По его мнению, SpaceX начнет осуществлять полеты и посадки таких кораблей «задолго до 2030 года», но главная проблема в создании на Красной планете «самодостаточной базы». Предприниматель уже объявил о желании построить на Марсе «самодостаточный город», чтобы «обеспечить продолжение жизни в случае, если на Землю упадет метеорит или произойдет Третья мировая война, и мы уничтожим сами себя».